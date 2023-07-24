Радиоактивный океан: как Япония отреагировала на сброс воды с АЭС «Фукусима-1»

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

По Японии прошелся шквал критики решения о сбросе воды из аварийного энергоблока Фукусимы-1. Ранее японцы перестали посещать пляжи недалеко от Фукусимы. Если раньше на один из таких приезжали около трёх миллионов человек в год, то сегодня - никого. По словам местных, не стоит ожидать людей и в будущем.

План по сбросу миллиона тонн очищенной воды с АЭС в Тихий океан, несмотря на одобрение МАГАТЭ, сразу оказался воспринят местными в штыки. Причем не только в самой Японии. Во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона прошли массовые протесты.

Сотни демонстрантов с плакатами - в Токио. В Южной Корее рыбаки и вовсе взяли в руки носилки для покойников. Как символ того, что вода, пусть и очищенная, все равно опасна.

«Проблема атомных электростанций и радиации - это мировая проблема и, как минимум, проблема региона. Абсолютно естественно, что жители тех стран, которые находятся рядом с Фукусимой или граничат с ней по морю, обеспокоены и выступают против этих действий», - говорят протестующие.

Последствия подобного решения не заставили себя долго ждать. По словам местных, содержание цезия в черных морских окунях, пойманных в водах, которые омывают дренажные сооружения АЭС, зашкаливает. Норма превышена в 180 раз. Фотографии дозиметров облетели все мировые СМИ.

«Загрязненная вода содержит множество веществ, которые вообще невозможно удалить. Эта вода действительно пригодна для питья? Нет. И если мы сбросим эту гадость в море, это повлияет на множество соседних стран, в том числе и саму Японию», - пытаются достучаться до властей местные.

Авария на Фукусиме произошла в марте 2011-го. После 9-балльного землетрясения, которое вызвало цунами, помещения с распределительными устройствами, генераторами, батареями оказались затопленными. Что привело к обесточиванию станции и отказу систем аварийного охлаждения. Ядерное топливо в реакторах расплавилось, прогремел взрыв, а последствия этой катастрофы на территории АЭС ликвидируют до сих пор. Катастрофе был присвоен наивысший, седьмой, уровень по Международной шкале ядерных событий.

«Я считаю, что главная проблема – это отсутствие независимой проверки, а также неспособность подтвердить и проверить многие из подготовленных докладов...Необходимо сделать гораздо больше, должны быть дополнительные инвестиции, есть огромная неопределенность с точки зрения возможных долгосрочных последствий», - говорит Тимоти Муссо, биолог из Университета Южной Каролины.

Слив воды с АЭС Фукусима, как считают эксперты, может привести к повышению рисков онкологических заболеваний. В том числе, для жителей России и Китая. Ведь в воде окажутся радионуклиды, об этом Звезде сообщил Андрей Фролов, сопредседатель Союза экологических организаций Москвы.

«Как можно сбрасывать такую загрязненную воду, содержащую тритий, в океан и природу? Это простой вопрос. Поэтому мы выступаем против таких действий», - объясняет свою позицию Ясунари Фудзимото, представитель гражданской общины.

Тем не менее, менять свои планы по сбросу воды атомная электростанция не намерена. Более того, воздействие на население и окружающую среду от операции там называют незначительным. Несмотря на, казалось бы, неопровержимые доказательства. Вот только уверенность эту разделяют далеко не все. Китай первым начал буквально поголовную проверку японских морепродуктов. В результате чего ряд оптовых компаний уже прекратил поставку продукции из страны восходящего солнца.