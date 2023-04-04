Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»

© Фото: Richard Atrero de Guzman, AFLO, GlobalLookPress

Видео с обследованием внутренней части первого реактора аварийной АЭС «Фукусима-1» опубликовала японская энергетическая компания Tokyo Electric Power. Ролик снимал специальный робот. На кадрах видны отложения расплавившегося ядерного топлива толщиной 40-50 см.

Отложения состоят из самого расплавленного топлива и обломков реактора. Высокий уровень радиации повлиял на съемку: на кадрах заметен значительный цифровой шум.

Как оказалось, бетонное основание реактора полностью разрушилось, оголив арматуру. Специалисты компании считают, что это произошло из-за высокой температуры расплавившегося ядерного топлива. Исследователи полагают, что вся эта структура неустойчива к сейсмической активности.

Это первое значительное исследование внутренней части первого реактора с момента аварии в марте 2011 года. Тогда на АЭС «Фукусима-1» обрушилось мощное цунами после сильного землетрясения. От удара стихии вышла из строя система энергоснабжения и охлаждения станции, после серии взрывов произошла утечка радиации.

В реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо. Оно насквозь прожгло защитные оболочки. Произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, были заражены прилегающие к станции районы. Катастрофе был присвоен наивысший, седьмой, уровень по Международной шкале ядерных событий (INES). В результате землетрясения, цунами и аварии погибли около 20 тысяч человек.