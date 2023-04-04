В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»

Дмитрий Трунов
19:01 04.04.2023
Высокий уровень радиации повлиял на съемку: на кадрах заметен значительный цифровой шум.
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
© Фото: Richard Atrero de Guzman, AFLO, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Видео с обследованием внутренней части первого реактора аварийной АЭС «Фукусима-1» опубликовала японская энергетическая компания Tokyo Electric Power. Ролик снимал специальный робот. На кадрах видны отложения расплавившегося ядерного топлива толщиной 40-50 см.

Отложения состоят из самого расплавленного топлива и обломков реактора. Высокий уровень радиации повлиял на съемку: на кадрах заметен значительный цифровой шум.

Как оказалось, бетонное основание реактора полностью разрушилось, оголив арматуру. Специалисты компании считают, что это произошло из-за высокой температуры расплавившегося ядерного топлива. Исследователи полагают, что вся эта структура неустойчива к сейсмической активности.

Это первое значительное исследование внутренней части первого реактора с момента аварии в марте 2011 года. Тогда на АЭС «Фукусима-1» обрушилось мощное цунами после сильного землетрясения. От удара стихии вышла из строя система энергоснабжения и охлаждения станции, после серии взрывов произошла утечка радиации.

В реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо. Оно насквозь прожгло защитные оболочки. Произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, были заражены прилегающие к станции районы. Катастрофе был присвоен наивысший, седьмой, уровень по Международной шкале ядерных событий (INES). В результате землетрясения, цунами и аварии погибли около 20 тысяч человек.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:42 В стране и мире
Дарья Трепова арестована на два месяца
17:54 В стране и мире
Рябков назвал «крахом» отношения России и США
17:49 В стране и мире
Видео
Выжившего после падения с высоты воронежца положили в палату на нижнем этаже
16:57 В стране и мире
Столтенберг: НАТО не будет разворачивать войска в Финляндии без ее запроса
16:44 В стране и мире
Артем Усс пришел в МВД и дал показания по делу об отмывании денег
Популярное
Видео
Шойгу: Белоруссия получила «Искандер-М», способный использовать ядерные ракеты
Видео
Дюмин заявил, что задачи Путина требуют «не звездочек, а звездопад»
Трепова рассказала, что взорвавшуюся на встрече с Татарским статуэтку ей передали в Москве
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Получивший гражданство Армении Галустян заявил, что «не свалит» из России
ТАСС: Костомаров остается в реанимации, но просится домой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.