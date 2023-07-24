Эрдоган: Турция рассмотрит заявку Швеции на членство в НАТО в октябре

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости принятия Турции в ЕС перед одобрением членства Швеции в НАТО.

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Парламент Турции будет готов рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Когда парламент возобновит работу (в октябре после летнего перерыва - ред.), мы сделаем все необходимое, и депутаты рассмотрят заявку Швеции. Окончательное решение - за депутатами», - цитирует РИА Новости заявление Эрдогана.

По словам турецкого лидера, официальная Анкара четко разъяснила Стокгольму свою позицию и ожидания в плане борьбы с терроризмом и исламофобией. Накануне саммита НАТО в Вильнюсе Эрдоган заявил, что перед вступлением Швеции в Североатлантический альянс, его страна должна быть принята в Европейский союз. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года.

Напомним, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО одновременно. Четвертого апреля этого года Финляндия стала 31-м членом альянса, а заявка Швеции до сих пор не одобрена Венгрией и Турцией.