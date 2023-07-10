Эрдоган заявил, что одобрит членство Швеции в НАТО после принятия Турции в ЕС

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что перед вступлением Швеции в НАТО его страна должна быть принята в Евросоюз. Об этом турецкий лидер сказал в аэропорту Ататюрка перед вылетом в Вильнюс на саммит членов Североатлантического альянса.

«Мы хотим, чтобы все данные нам обещания были реализованы... Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС. Говорю этим странам, заставляющим нас ждать, скажу это и в Вильнюсе: "Сначала откройте Турции двери в ЕС, тогда мы откроем путь Швеции (в НАТО - Прим. ред.), как сделали это ранее в отношении Финляндии"», - приводит РИА Новости заявление Эрдогана.

Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года. Последней участницей Евросоюза стала Хорватия. Это произошло в 2013 году. Переговоры о введении безвизового режима между официальными Брюсселем и Анкарой фактически приостановлены с 2016 года.

Накануне Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону со своим североамериканским коллегой Джо Байденом. Политики обсудили перспективы вступления Украины и Швеции в НАТО, а также возможные поставки истребителей F-16. Стороны договорились более подробно остановиться на этих темах в ходе личной встречи в Вильнюсе.