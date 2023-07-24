На тех, кто успел сменить пол до вступления закона в силу, его нормы распространяться не будут.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, подобные вмешательства будут возможны только по медицинским показаниям. Брак, в котором один иди оба супруга сменили пол, будет аннулирован, совершившим трансгендерный переход также запретят усыновлять детей.

Ранее заместитель главы Минздрава России Евгения Котова отметила, что данная инициатива не нарушает Конституцию страны. Между тем, с 2018 по 2022 годы в России были зафиксированы более двух тысяч случаев смены пола.

Также российский Минздрав подготовил проект приказа о признании утратившим силу документа, утверждающего форму и порядок выдачи справок о смене пола. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.