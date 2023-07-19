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В Совфеде одобрили закон, аннулирующий брак в случае смены пола одним из супругов

Елизавета Егорова
15:07 19.07.2023
Теперь если один из супругов сменил пол, такой брак будет считаться недействительным. Брачной паре также нельзя будет усыновлять детей.
В Совфеде одобрили закон, аннулирующий брак в случае смены пола одним из супругов
© Фото: Federation Council of Russia, Globallookpress
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В среду 19 июля на заседании Совета Федерации сенаторы одобрили закон, запрещающий смену пола в России. Действие документа не будет распространяться на тех, кто совершил процедуру до вступление закона в силу.

Документ вносит изменения в статью 16 Семейного кодекса. Теперь если один из супругов сменит пол, то брак будет признан недействительным. Кроме того, таким парам запретят усыновлять детей.

По словам замглавы Минздрава России Евгении Котовой, данная инициатива не нарушает конституцию страны.

С 2018 по 2022 год в России зафиксировали более двух тысяч случаев смены пола, добавила Котова.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Нарушившим закон россиянам грозят административная ответственность и арест, а иностранным гражданам - выдворение из страны.  

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