В стране и мире Минздрав РФ предложил отменить приказ о выдаче справок о смене пола Ян Брацкий Накануне депутаты Госдумы РФ приняли законопроект о запрете смены пола. © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress Читайте нас на: Российский Минздрав подготовил проект приказа о признании утратившим силу документа, утверждающего форму и порядок выдачи справок о смене пола. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. «Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2017 номер 850н "Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола"», - говорится в проекте приказа. Накануне депутаты Госдумы РФ приняли законопроект о запрете смены пола. Согласно решению парламентариев, в России запрещены манипуляции по формированию у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола. Вне закона также прием специальных лекарств. Отныне нельзя менять гендерный маркер в документах. Совершившим гендерный переход запретят усыновлять детей, а браки, в которых один или оба супруга сменили пол, будут аннулироваться. Исключения сделали только для лечения врожденных аномалий. Экспертное мнение и аналитика