Испания направила Украине танки Leopard 2A4 и бронетранспортеры

Также Киев получит десять грузовиков, несколько карет скорой помощи и различные боеприпасы.

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Испания отправила Украине четыре боевых танка Leopard 2A4, десять бронетранспортеров и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

В апреле сообщалось, что Испания отправила на Украину шесть из десяти обещанных танков немецкого производства Leopard 2A4.

Как уточняет военное ведомство страны, судно с бронетехникой вышло сегодня из порта Сантандера. Весь груз планируется передать Украине в начале августа. Также Киев получит десять грузовиков и несколько карет скорой помощи.

О том, что Мадрид поставит украинской стороне четыре танка Leopard и бронетранспортеры ранее заявил испанский премьер-министр Педро Санчес в ходе поездки в Киев.