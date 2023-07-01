Испания передаст Киеву еще 4 танка Leopard

Кроме того, Испания отправит на Украину бронетранспортеры и портативный полевой госпиталь.

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Мадрид поставит Киеву четыре танка Leopard, бронетранспортеры и портативный полевой госпиталь. Об этом заявил испанский премьер-министр Педро Санчес на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Премьер Королевства прибыл в столицу Украины в первый день испанского председательства в Совете Европейского союза, которое продлится до конца 2023 года.

«Очень скоро отправим новую тяжелую военную технику, это будут еще четыре танка Leopard и бронетранспортеры», - приводит слова испанского политика агентство EFE на своей странице в Twitter.

В апреле сообщалось, что Испания отправила на Украину шесть из десяти обещанных танков немецкого производства Leopard 2A4. Судно с бронемашинами направилось из порта Сантандера в Польшу, после чего технику передали Киеву.