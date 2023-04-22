Reuters: Испания направила Украине шесть танков Leopard

Оставшиеся четыре боевые машины отправят после ремонта.

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Испания отправила на Украину шесть из десяти обещанных танков немецкого производства Leopard 2A4. Судно с боевой техникой накануне направилось из порта Сантандера в Польшу. Затем ее передадут Киеву.

Остальные четыре танка отправят позже. Это произойдет, когда их отремонтируют военные, сообщает Reuters.

Напомним, российские военные уже активно готовятся встретиться с западными танками на поле боя. Специалисты изучили все сильные и слабые стороны Abrams, Leopard 2, Challenger и Leclerc.

Напомним, на днях стало известно, что Нидерланды и Дания передадут Украине 14 танков Leopard 2. Также недавно восемь машин немецкого производства передала Норвегия.