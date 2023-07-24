Движение на проспектах Лихачева и Комсомольском в Москве восстановлено

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Департамент транспорта Москвы объявил сегодня днем, что движение на проспектах Лихачева и Комсомольском, ограниченное утром после атаки БПЛА, восстановлено. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Движение полностью восстановлено», - говорится в социальной сети ведомства.

Ранним утром 24 июля была осуществлена атака беспилотников на ЮЗАО и ЮАО Москвы. По данным Минобороны РФ, два БПЛА были подавлены средствами РЭБ. Один беспилотник упал на Комсомольском проспекте, второй - на Лихачева. Пострадавших и серьезных повреждений нет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее международным террористическим актом.