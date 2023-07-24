В Кремле заявили, что ВС РФ никогда не бьют по храмам и социальной инфраструктуре на Украине
Дмитрий Песков отметил, что в данном случае храм разрушили украинские зенитные ракеты в результате безграмотных действий ПВО врага.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ВС РФ никогда не бьют по храмам и социальной инфраструктуре Украины.
«Мы неоднократно заявляли и можем это повторить — мы, наши вооруженные силы никогда не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам», - заявил Песков.
Он добавил, что в данном случае храм разрушили украинские зенитные ракеты в результате безграмотных действий ПВО врага.
Кроме этого, Дмитрий Песков призвал к повышенной бдительности на фоне опасности для Крымского моста.
Ранее российское оборонное ведомство опровергло информацию о якобы имевших место быть ударах по Спасо-Преображенскому собору в Одессе.