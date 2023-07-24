В стране и мире В Кремле заявили, что ВС РФ никогда не бьют по храмам и социальной инфраструктуре на Украине Тимур Шерзад Дмитрий Песков отметил, что в данном случае храм разрушили украинские зенитные ракеты в результате безграмотных действий ПВО врага. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ВС РФ никогда не бьют по храмам и социальной инфраструктуре Украины. «Мы неоднократно заявляли и можем это повторить — мы, наши вооруженные силы никогда не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам», - заявил Песков. Он добавил, что в данном случае храм разрушили украинские зенитные ракеты в результате безграмотных действий ПВО врага. Кроме этого, Дмитрий Песков призвал к повышенной бдительности на фоне опасности для Крымского моста. Ранее российское оборонное ведомство опровергло информацию о якобы имевших место быть ударах по Спасо-Преображенскому собору в Одессе. Экспертное мнение и аналитика