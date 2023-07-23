МО РФ опровергло информацию об ударах по Спасо-Преображенскому собору в Одессе

Вероятнее всего, храм был поврежден в результате падения украинской зенитной управляемой ракеты из-за безграмотных действий операторов ПВО.

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Сообщения от киевского режима о том, что здание Спасо-Преображенского собора якобы было поражено в результате удара российским высокоточным оружием, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что все объекты, назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса. На пораженных объектах киевский режим совместно с иностранными специалистами готовили террористические акты против Российской Федерации.

«Планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия», - говорится в сообщении МО РФ.

Учитывая видео из Спасо-Преображенского храма, которые публиковали местные жители, наиболее вероятной причиной разрушения святыни стало падение украинской зенитной управляемой ракеты из-за безграмотных действий операторов комплексов ПВО. При этом украинские националисты намеренно располагают свои комплексы в жилых кварталах.

Напомним, что 23 июля ВС РФ нанесли удары по объектам под Одессой, где украинские боевики изготавливали безэкипажные катера и готовили с помощью них проведение террористических актов. На пораженных объектах находились иностранные наемники. Все цели были успешно уничтожены.