Грету Тунберг оштрафовали вместо заключения под стражу

Грета Тунберг избежала 6-месячного заключения за неповиновение полиции во время июньской акции протеста, ей был назначен штраф.

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг по решению суда была оштрафована на 144$ за несоблюдение правил при проведении демонстрации в городе Мальме. Об этом сообщает французский телеканал France24.

«Мы знаем, что не можем спасти мир, играя по правилам, поэтому законы должны быть изменены», - сказал активистка в свою защиту.

Напомним, сегодня Грета Тунберг была доставлена в суд из-за неповиновения полиции во время проведения акции протеста против использования ископаемого топлива 19 июня в Мальме. Во время демонстрации группа активистов попыталась заблокировать въезд и выезд в порт и мешала проезду автомобилей, никак не реагируя на требования полиции. Девушке грозил штраф или заключение в тюрьме до 6 месяцев.

Активистка часто выражает несогласие с действиями политиков в области изменения климата, называя пустыми их слова и обещания. Одновременно Тунберг призывает к радикальным действиям.