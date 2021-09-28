«Бла-бла-бла»: Грета Тунберг раскритиковала действия мировых лидеров в сфере климата

Популярная сторонница экодвижения, 18-летняя шведская активистка Грета Тунберг выступила с критикой действий мировых лидеров в области борьбы с климатическими изменениями. В речи на открытии миланской молодежной конференции Youth4Climate девушка обвинила власти в пустословии.

Она отметила, что заявления, обещающие выстраивание зеленой экономики, хоть и звучат замечательно, пока что не ведут ни к каким действиям. Между тем, как указала Тунберг, объемы вредных выбросов будут продолжать расти.

«Зеленая экономика - бла-бла-бла… Наши надежды и мечты тонут в их пустых словах и обещаниях», - цитирует экоактивистку телеканал «Rai News 24».

Грета Тунберг заключила, что тенденция по увеличению загрязнения окружающей среды может быть обращена вспять. Однако, по ее мнению, для этого необходимы радикальные решения.

Ранее сообщалось, что ряд европейских стран озвучил намерение по созданию Центральноевропейского водородного коридора. Такое решение было преподнесено как перспективное действие для развития «зеленого водорода».