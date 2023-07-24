Грету Тунберг доставили в суд, ей грозит до полугода тюрьмы
Экоактивистка Грета Тунберг доставлена в суд, девушке грозит до шести месяцев заключения за нарушение правил при проведении демонстрации, передает Agence France-Presse. Кроме того, были опубликованы кадры из здания суда.
По информации агентства, речь идет об акции 19 июня в Мальме против использования ископаемого топлива. Участники пытались заблокировать въезд и выезд в городской порт.
Как считают правоохранители, демонстрация нарушила движение транспорта, а сама Тунберг не подчинилась приказам полиции.
Прокурор Шарлотта Оттосен в разговоре с AFP рассказала, что обычно нарушителям, которым предъявляют такого рода обвинения, выписывают штрафы.
Ранее стало известно, что Тунберг приехала в Киев к президенту Украины Владимиру Зеленскому вместе с европейскими политиками обсудить последствия разрушения Каховской ГЭС.