Грету Тунберг доставили в суд, ей грозит до полугода тюрьмы

У девушки появились проблемы с законом после акции в Мальме против использования ископаемого топлива.

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Экоактивистка Грета Тунберг доставлена в суд, девушке грозит до шести месяцев заключения за нарушение правил при проведении демонстрации, передает Agence France-Presse. Кроме того, были опубликованы кадры из здания суда.

По информации агентства, речь идет об акции 19 июня в Мальме против использования ископаемого топлива. Участники пытались заблокировать въезд и выезд в городской порт.

Как считают правоохранители, демонстрация нарушила движение транспорта, а сама Тунберг не подчинилась приказам полиции.

Прокурор Шарлотта Оттосен в разговоре с AFP рассказала, что обычно нарушителям, которым предъявляют такого рода обвинения, выписывают штрафы.

Ранее стало известно, что Тунберг приехала в Киев к президенту Украины Владимиру Зеленскому вместе с европейскими политиками обсудить последствия разрушения Каховской ГЭС.