На Смоленской площади ометили, что за действиями украинских националистов стоит нацеленность Запада на дальнейшую эскалацию.

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Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры после атак беспилотников в Крыму и Москве. С таким заявлением выступили в МИД РФ. На Смоленской площади отметили, что никакого военного смысла данные атаки не имели, они носят характер террористических.

«Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла данные атаки не имели <...> Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», - говорится в заявлении МИДа.

Напомним, в ночь на 24 июля сразу 17 беспилотников атаковали Крым. Обломки одного из дронов посекли частный дом в Кировском районе. Кроме того, утром 24 июля два БПЛА атаковали объекты в Москве. Дроны удалось подавить средствами РЭБ, два нежилых здания получили повреждения.

В МИД заявили, что за действиями украинских националистов стоит нацеленность Запада на дальнейшую эскалацию. Во внешнеполитическом ведомстве решительно осудили преступления киевского режима и призвали международные организации дать им надлежащую оценку.