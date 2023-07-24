Глава ЮНЕСКО Азуле осудила убийство убийство российского военкора Ростислава Журавлева

Одри Азуле отметила, что журналисты играют ключевую роль в освещении конфликтов и должны быть защищены.

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Глава ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство украинскими боевиками российского военного корреспондента Ростислава Журавлева.

«Я сожалею о гибели журналиста Ростислава Журавлева и призываю расследовать обстоятельства его гибели», - говорится в документе.

Также Азуле добавила, что журналисты играют ключевую роль в информировании людей о конфликтах и должны быть защищены.

Ростислав Журавлев погиб в 22 июля, когда российская съемочная группа попала под украинский обстрел. Как уточнили в МО РФ, украинские артиллеристы убили его при помощи кассетного боеприпаса.