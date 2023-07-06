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В Центробанке рассказали, когда ожидать внедрения цифрового рубля

Анастасия Бобылева
11:16 06.07.2023
Первый зампред Центробанка Скоробогатова заявила, что граждане РФ смогут получать и использовать цифровые рубли уже в 2025-2027 годах.
В Центробанке рассказали, когда ожидать внедрения цифрового рубля
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Граждане РФ смогут начать пользоваться цифровым рублем к 2025-2027 годам. Об этом сообщила первый зампред Центрального банка России Ольга Скоробогатова.

«Думаю, что все граждане смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025-2027 годов. Но это в том числе зависит и от банков, которые мы будем подключать к платформе - этот процесс тоже поэтапный», - пояснила она в интервью Forbes.

По словам Скоробогатовой, как только в России примут закон о цифровом рубле, начнется пилотирование операций с теми 13 банками, которые прошли технические стадии подготовки. Также зампред отметила, что ведомство станет гарантом надежности системы, поскольку оно отвечает за выпуск и обращение цифровой валюты.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ приступит к операциям с цифровым рублем уже в 2023 году. Скробогатова заявила, что первые операции Центрбанк планирует совершить уже в июле-августе текущего года.

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