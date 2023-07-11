Этот закон запрещает кредитование счетов цифрового рубля и начисление процентов на их остаток.

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Госдума приняла закон о внедрении в России цифрового рубля, сообщает «Интерфакс». Документ принят в третьем чтении и предусматривает создание специальной платформы для работы с новым цифровым активом.

Этот закон запрещает кредитование счетов цифрового рубля и начисление процентов на их остаток. Открыть совместные счета будет невозможно. За ЦБ будет закреплен статус оператора платформы цифрового рубля.

Банк России будет вправе отказать в проведении операции по распоряжению клиента, если заподозрит, что она проводится без согласия клиента. При получении повторного распоряжения ЦБ будет обязан его исполнить.

При банкротстве должника цифровые рубли будут входить в состав конкурсной массы. Основные нормы закона вступят в силу с 1 августа 2023 года.

Ранее первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова сообщила, что российские граждане смогут получать и использовать цифровые рубли уже в 2025-2027 годах. Предполагалось, что к пилотным операциям с цифровым рублем допустят 13 банков.