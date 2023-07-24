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Guardian: в выловленном у АЭС «Фукусима» окуне уровень цезия в 180 раз превысил норму

Сергей Лебедев
13:28 24.07.2023
Рыба содержала 18 000 беккерелей цезия-137 на килограмм.
Guardian: в выловленном у АЭС «Фукусима» окуне уровень цезия в 180 раз превысил норму
© Фото: Richard Atrero de Guzman, AFLO, GlobalLookPress
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Содержание радиоактивного цезия-137 в черном морском окуне, которого поймали в мае возле японской атомной электростанции «Фукусима-1», в 180 раз превысило норму. Об этом сегодня сообщает газета The Guardian.

«Оператор АЭС Tokyo Electric Power Company (TEPCO) обнаружил, что черный морской окунь, пойманный 18 мая, содержит 18 000 беккерелей цезия-137 на килограмм», - говорится в публикации.

Напомним, ранее Министерство природы Российской Федерации обеспокоили планы по сбросу воды с АЭС «Фукусима». Отмечается, что Япония не предоставила этапы очистки воды в прозрачном для проведения анализа виде.

В беседе со «Звездой» главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов заявил, что слив воды с «Фукусимы» может привести к повышению рисков онкозаболеваний для жителей России и Китая, если в воде будут радионуклиды.

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