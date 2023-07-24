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Путин повысил предельный возраст пребывания в запасе для граждан без офицерских званий

Тимур Шерзад
11:44 24.07.2023
Пребывающие в запасе граждане, не имеющие офицерских званий, разделяются на три разряда. Для первого предельный возраст повышается с 35 до 40 лет, для второго - с 45 до 50 лет, и для третьего - с 50 до 55 лет.
Путин повысил предельный возраст пребывания в запасе для граждан без офицерских званий
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий на пять лет предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских. Об этом сообщает портал правовой информации.

Этот закон коснется россиян, которые имеют звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Пребывающие в запасе граждане с такими званиями разделяются на три разряда. Для первого предельный возраст повышается с 35 до 40 лет, для второго - с 45 до 50 лет, и для третьего - с 50 до 55 лет.

Ранее Минобороны России продемонстрировало видео с тренировками бойцов на Сахалине. Боевые группы, используя автомобили повышенной проходимости, отработали поражение неприятельской бронетехники при помощи противотанковых управляемых ракет и ручных противотанковых гранатометов. 

А в ходе специальной военной операции десантники на квадроциклах с ПТРК «Корнет» уничтожили украинский склад с боеприпасами на Артемовском направлении.

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