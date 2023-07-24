Десантники на квадроциклах с ПТРК «Корнет» подорвали склад с боеприпасами на Артемовском направлении
Мобильный противотанковый расчет Воздушно-десантных войск уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами на Артемовском направлении, сообщает Минобороны России. Десантники действуют на квадроциклах и оперативно выдвигаются в нужный район для уничтожения целей.
«Главная наша задача - на особо важных танкоопасных направлениях отражать атаки противника. В основном боевых машин, танков. Наша задача - максимально быстро выдвинуться на наших квадроциклах, заряженных ракетами, и нанести огневое поражение», - рассказывает о работе подразделения командир противотанковой батареи парашютно-десантного полка с позывным «Щит».
Наблюдатели обнаружили в лесопосадке укрытую в опорных пунктах пехоту украинских националистов. Экипажи мобильных групп ВДВ получили задачу на уничтожение наблюдательного пункта и живой силы в опорном пункте.
«Разведка выявляет, что собирается противник на каком-то направлении прорвать наши рубежи. Мне поступает команда по радиостанции - с какого направления, где. Я уже заблаговременно все рубежи для своих расчетов обозначил - где максимально обзор позволяет вести работу, - рассказывает «Щит».
На квадроцикле установлен ПТРК «Корнет». Десантники уничтожают опорный пункт и личный состав управляемыми ракетами, попав в боекомплект для ствольной артиллерии.