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Десантники на квадроциклах с ПТРК «Корнет» подорвали склад с боеприпасами на Артемовском направлении

07:01 24.07.2023
Минобороны России публикует кадры боевой работы мобильных групп российских десантников на мотовездеходах, оснащенных противотанковым ракетным комплексом.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Мобильный противотанковый расчет Воздушно-десантных войск уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами на Артемовском направлении, сообщает Минобороны России. Десантники действуют на квадроциклах и оперативно выдвигаются в нужный район для уничтожения целей.

«Главная наша задача - на особо важных танкоопасных направлениях отражать атаки противника. В основном боевых машин, танков. Наша задача - максимально быстро выдвинуться на наших квадроциклах, заряженных ракетами, и нанести огневое поражение», - рассказывает о работе подразделения командир противотанковой батареи парашютно-десантного полка с позывным «Щит».

Наблюдатели обнаружили в лесопосадке укрытую в опорных пунктах пехоту украинских националистов. Экипажи мобильных групп ВДВ получили задачу на уничтожение наблюдательного пункта и живой силы в опорном пункте.

«Разведка выявляет, что собирается противник на каком-то направлении прорвать наши рубежи. Мне поступает команда по радиостанции - с какого направления, где. Я уже заблаговременно все рубежи для своих расчетов обозначил - где максимально обзор позволяет вести работу, - рассказывает «Щит».

На квадроцикле установлен ПТРК «Корнет». Десантники уничтожают опорный пункт и личный состав управляемыми ракетами, попав в боекомплект для ствольной артиллерии.

© Министерство обороны РФ

«Установка «Корнет» является высокоточным оружием. Так же, как и «Фагот», только у нее большая дальность. Поэтому туда, где не достают наши «Корды», снайпера, - там всегда придем мы на помощь и можем на 6-7 километров попасть в форточку и тем самым помочь своим штурмующим подразделениям», - говорит «Щит».

После поражения объекта противника расчет сразу же сворачивается и меняет позицию, чтобы избежать ответного огня со стороны украинских националистов.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как в тылу в зоне спецоперации проходят тренировки мобильных расчетов ПТРК на квадроциклах одного из соединений ВДВ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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