Боевые группы на внедорожниках поразили технику «противника» на Сахалине

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На полигоне Успеновский на Сахалине проходят тренировки боевых групп на автомобилях повышенной проходимости. На кадрах, опубликованных Минобороны России, показано, как военнослужащие выезжают на позиции и запускают противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) по заданным целям.

В состав боевой группы также входят гранатометчики, они оттачивают навыки стрельбы из РПГ-7. Огонь ведется по мишеням, имитирующим бронетехнику «противника».

Кроме того, военнослужащие осваивают прикрытие гранатометчиков ведением огня из крупнокалиберных пулеметов. Занятия проводят участники боевых действий, они охотно делятся своим опытом, приобретенным в том числе в зоне спецоперации.

Ранее Минобороны показало кадры учений в Мурманской области, где мотострелки Северного флота отработали взаимодействие с артиллерией.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.