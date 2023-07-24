Боевые группы на внедорожниках поразили технику «противника» на Сахалине
На полигоне Успеновский на Сахалине проходят тренировки боевых групп на автомобилях повышенной проходимости. На кадрах, опубликованных Минобороны России, показано, как военнослужащие выезжают на позиции и запускают противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) по заданным целям.
В состав боевой группы также входят гранатометчики, они оттачивают навыки стрельбы из РПГ-7. Огонь ведется по мишеням, имитирующим бронетехнику «противника».
Кроме того, военнослужащие осваивают прикрытие гранатометчиков ведением огня из крупнокалиберных пулеметов. Занятия проводят участники боевых действий, они охотно делятся своим опытом, приобретенным в том числе в зоне спецоперации.
Ранее Минобороны показало кадры учений в Мурманской области, где мотострелки Северного флота отработали взаимодействие с артиллерией.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.