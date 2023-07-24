Железнодорожное движение в Джанкойском районе Крыма возобновлено

Ранее оно приостановлено после ЧП в целях безопасности.

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале о возобновлении ж/д движения в Джанкойском районе.

«Возобновлено железнодорожное движение в Джанкойском районе, которое было ранее приостановлено в целях безопасности», - написал он.

Ранее Аксенов рассказал, что в небе над полуостровом были сбиты или подавлены 11 вражеских дронов. Кроме того, власти приняли решение эвакуировать жителей близлежащих населенных пунктов, которые находятся рядом с местом ЧП. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.

Движение по автотрассе Джанкой - Симферополь также было приостановлено, к настоящему моменту оно возобновлено.