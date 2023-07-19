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Путин заявил, что Россия способна заменить украинское зерно на мировом рынке

Елизавета Егорова
20:50 19.07.2023
Президент Путин отметил, что доля России на мировом рынке зерна в четыре раза больше доли Украины, что свидетельствует о колоссальном вкладе РФ в глобальную продовольственную безопасность.
Путин заявил, что Россия способна заменить украинское зерно на мировом рынке
© Фото: Serguei Fomine Russian Look Global Look Press
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Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Россия готова поставлять зерно на мировой рынок вместо Украины. Причем делать это РФ может как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.

«Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более, что у нас в этом году, как доложил министр, вновь ожидается рекордный урожай», - сказал президент.

Доля России на мировом рынке пшеницы в четыре раза больше доли Украины: 20% и 5% соответственно. Путин подчеркнул, что именно Россия вносит огромный вклад в глобальную продовольственную безопасность.

На этом же совещании президент назвал единственным условием возвращения России в зерновую сделку соблюдение абсолютно всех принципов, названных РФ. Путин добавил, что Россия не против самой сделки.

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