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Саперы ВС РФ сообщили, что украинские боевики применяют новые термобарические мины

Марина Крижановская
05:16 23.07.2023
На тыльную часть боеприпаса националисты устанавливают реагирующее на движение техники или человека оборудование.
Саперы ВС РФ сообщили, что украинские боевики применяют новые термобарические мины
© Фото: РИА Новости
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Российские военнослужащие рассказали, что украинские националисты стали применять термобарические мины. Они пояснили, что те используют термобарический боеприпас советских РПГ-7 (ручных противотанковых гранатометов) для изготовления взрывного устройства.

Бойцы отряда «Хопер» сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса сообщили РИА Новости о принципе действия данных мин. Украинские националисты дорабатывают штатные боеприпасы, делают им улучшенную систему сброса и наконечник для фиксации на грунте.

«Делают им наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и фиксируется. На тыльной части боеприпаса устанавливают оборудование, которое реагирует на движение, на приближение либо техники, либо человека», - добавил сапер с позывным «Рахматулла».

Однако бойцы ВС РФ уже ознакомились с этой миной и научились с ней работать.

«Самое главное - это внимание и контроль обстановки», - подытожил сапер.

Ранее американские власти сообщали, что кассетные боеприпасы доставлены на Украину и применяются на поле боя. Прежде президент России Владимир Путин заявлял о зеркальных действиях в случае применения против страны данного типа боеприпасов. Он отметил, что Россия до сих пор этого не делала, «не применяли, у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов».

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