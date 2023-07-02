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Владелец социальной сети Twitter, американский миллиардер Илон Маск, расширит временное ограничение на чтение постов. Об этом он сообщил в собственном аккаунте накануне. Маск пообещал, что верифицированные аккаунты ограничат чтением 10 тысяч постов в сутки, владельцы неверифицированных аккаунтов смогут читать не более тысячи твитов, неверифицированные новички - 500. Изначально ограничения были установлены на уровне шести тысяч, 600 и 300 соответственно. Таким образом Илон Маск планирует бороться со скрепингом – автоматизированным сбросом массивов данных.

Ранее миллиардер заявил, что некоторые организации «чрезвычайно агрессивно» используют этот метод. Посоветовавшись с пользователями Маск принял решение ограничить чтение твитов.

Ранее бизнесмен вступил в заочную беседу с инвестором Дэвидом Саксом, который резко раскритиковал результат украинского контрнаступления в зоне спецоперации, поддержав его тезисы. Сакс отметил, что ни одна из целей атаки на российские позиции не была достигнута. По мнению инвестора, конфликт мог бы прекратиться после переговоров в Стамбуле, но Запад воспрепятствовал этому.