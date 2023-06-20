«Хорошо сказано»: Маск поддержал мнение бизнесмена Сакса о неудачах контрнаступления ВСУ

Инвестор Дэвид Сакс утверждает, что ни одна из заявленных целей контрнаступления не была достигнута.

© Фото: www.imago-images.de Globallookpress

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск согласился с разгромной статьей инвестора Дэвида Сакса о неудачах контрнаступления ВСУ.

«Хорошо сказано», - написал Маск в комментарии под публикацией Сакса в Twitter.

Инвестор заявил, что ни одна из заявленных целей украинского контрнаступления не была достигнута. Также он отметил тот факт, что конфликт мог бы прекратиться после мирных переговоров в Стамбуле, однако Запад этому воспрепятствовал.

Сакса интересует вопрос, как долго президент США Джо Байден будет продолжать эскалировать конфликт на Украине, если его можно было легко избежать. Инвестору это напоминает войну в Афганистане, где американских граждан убеждали, что США лидируют, хотя на самом деле это было не так.

Ранее бывший польский генерал Вальдемар Скшипчак раскритиковал подготовку Украины к контрнаступлению. По его словам, Россия заметно превосходит противника в воздухе. Кроме того, украинские экипажи плохо подготовлены к бою.