Маск ввел ограничение на чтение постов в Twitter

Данная мера была введена для борьбы с пользователями, которые активно используют «скрейпинг».

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В Twitter временно ввели ограничение на чтение публикаций для борьбы со «скрейпингом» (сбор данных из Интернета в массовом масштабе для извлечения ценных сведений). Об этом объявил владелец социальный сети Илон Маск.

Накануне миллиардер заявил, что несколько сотен организаций «чрезвычайно агрессивно» используют данный метод. Он также попросил пользователей дать ему совет, как бороться с этим явлением, которое оказывает влияние на качество работы площадки.

Предприниматель констатировал, что верифицированные аккаунты (те, которые прошли подтверждение) ограничиваются чтением шести тысяч постов в сутки, неверифицированные аккаунты будут иметь возможность просматривать 600 постов в сутки, а новые неверифицированные аккаунты - 300 постов в сутки.

Ранее Илон Маск не исключил, что его бой с Марком Цукербергом пройдет в Колизее. На этой неделе владелец Twitter даже успел провести тренировку с обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом. Гендиректор компаний Tesla и SpaceX вызвал на поединок соотечественника после того, как в Сети стала появляться информация о том, что Meta* (признана в РФ экстремистской) хочет создать приложение-конкурент Twitter.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.