В стране и мире New York Post: Байден заявлял в 1991 году, что не доживет до 2020-го Дарина Криц Будучи на посту сенатора США, Байден в юридическом колледже в Детройте в конце 90-ых заявлял, что вряд ли доживет до 2020-го года. © Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress В западной прессе появились сообщения, что президент США Джо Байден в 1991 году предсказывал сам о себе, что не доживет до 2020 года. Его речь прозвучала во время выступления в Детройтском юридическом колледже. Тогда он занимал пост сенатора. Информацию приводит американская газета New York Post. «"Если судья Дэвид Саутер жив, даст Бог, <...>, он будет принимать знаковые решения в 2020 году. Я, по всей вероятности, умру". Байден ошибался по обоим пунктам: он жив и здоров, а Саутер ушел в отставку в 2009 году», - написало СМИ. Также в газете упомянули о перенесенных Байденом «двух почти смертельных кровоизлияниях в мозг в 1980-х годах». Ранее Белый дом объяснил следы на лице Байдена использованием аппарата ИВЛ во время сна. Президент США страдает от апноэ во сне, что требует в это время использования аппарата ИВЛ для поддержания дыхательных путей открытыми. Позже Байден назвал себя искусственным интеллектом. Он пошутил, что он является ИИ перед своей речью о проблематике разработок с применением технологий искусственного интеллекта.