В Белом доме объяснили следы на лице Байдена использованием аппарата ИВЛ во время сна

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В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден начал использовать аппарат искусственной вентиляции легких для лечения хронического апноэ во сне, передает Bloomberg. Этим объясняются следы на его лице, которые заметили в последние дни.

В среду 80-летний Байден покинул Белый дом, чтобы выступить с экономическим обращением в Чикаго, сообщает агентство. На его лице были заметны следы от аппарата ИВЛ. Похожие следы можно было увидеть на лице американского президента в понедельник во время мероприятия в Белом доме, посвященного планам выделить почти 42,5 миллиарда долларов на строительство высокоскоростных интернет-сетей.

Использование аппарата связано с заболеванием апное, рассказал представитель Белого дома Эндрю Бейтс. По его словам, историю с апноэ во сне Байден раскрывал в подробных медицинских отчетах с 2008 года.

В медицинском отчете, опубликованном Белым домом в феврале, сообщалось, что президент ранее перенес несколько операций на пазухах носа и проходах и большую часть своей жизни имел дело с закупоркой дыхательных путей. В прошлом году пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также сказала, что Байден время от времени испытывал приступы кашля и страдал астмой, что побудило его носить с собой ингалятор.

Апноэ во сне - распространенное заболевание, при котором ночью происходит закупорка дыхательных путей, что может уменьшить поток воздуха. Защитную маску, которая может иметь несколько ремешков, обычно надевают, пока пациенты спят. Лечение с помощью аппарата ИВЛ помогает улучшить качество сна и уменьшить храп, сохраняя дыхательные пути открытыми, пока пользователи спят, сообщили в Национальном институте здравоохранения.

Согласно опросам, возраст и физическая форма Байдена остаются одной из самых больших проблем для Байдена, который стремится к переизбранию. Согласно мартовскому опросу Yahoo / YouGov, примерно две трети американцев заявили, что Байден, который является старейшим президентом в истории США, слишком стар для следующего срока. Истории с падениями, оговорками и странными поступками американского лидера стали обычным делом и наплодили множество мемов во всем мире.