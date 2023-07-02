Задержан подозреваемый в стрельбе из автомата в Хорватии

© Фото: sisak.info, Facebook*

В Хорватии задержан подозреваемый в связи со стрельбой из автомата в городе Сисак, сообщает портал Index. Он находится в полиции, с ним проводят следственные действия.

В результате стрельбы была смертельно ранена 45-летняя женщина. Огнестрельные ранения получили четверо. В числе пострадавших есть ребенок. Полностью уничтожены два дома и один автомобиль, еще один дом и один автомобиль сгорели частично. При этом пострадал пожарный.

Предположительно преступник пришел в дом соседей и открыл огонь. Он поджег свой дом и два других. Соседи злоумышленника говорят, что речь идет о мужчине 60 лет, который имел психические проблемы. Последние месяцы он говорил, что его отравляют.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу из автомата Калашникова на улице в хорватском городе Сисак. Погиб один человек и восемь пострадало. Населенный пункт был полностью блокирован полицией.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.