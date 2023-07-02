Один человек погиб, еще восемь ранены в результате массовой стрельбы в Хорватии

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Один человек погиб, еще восемь получили ранения различной степени тяжести в результате инцидента со стрельбой в Хорватии. Подробности ЧП приводит издание Index. На поимки предполагаемого виновника мобилизованы силы полиции, начато расследование.

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина открыл стрельбу из автомата на улице в городе Сисак. По информации издания, перед побегом мужчина поджег дом. Населенный пункт полностью блокирован, стрелка ищут.

В минувший четверг в подмосковной деревне Анциферово, что в Орехово-Зуево застрелили полицейского. Еще один страж правопорядка был госпитализирован. Предполагаемого стрелка задержали, сейчас он и его вероятные подельники дают показания. Инцидент произошел во время попытки задержания группы мужчин, которые приехали требовать деньги с владельца автосервиса.