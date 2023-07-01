© Фото: Igor Soban, XinHua, GloballookPress

Мужчина открыл огонь из автомата на улице в центральной Хорватии, сообщает Хорватское радио и телевидение. Один человек погиб, несколько ранены.

По предварительным данным, мужчина открыл огонь из автомата Калашникова. Инцидент произошел около 20.10 в районе Капрашки Поляне в городе Сисак. Сейчас полиция разыскивает преступника. По данным телеканала, также ведется тушение пожара «на трех объектах, связанных с этим событием».

Предположительно мужчина, который стрелял, поджег дом и сбежал, сообщает портал Index. Над поселком, в котором все произошло, виден дым. Полиция полностью блокировала населенный пункт и не пропускает машины.

Ранее гражданин Таджикистана открыл огонь в аэропорту Кишинева, после того как его не впустили в страну. По данным правоохранителей, он выхватил пистолет у полицейского и застрелил двух человек. В ходе задержания он был ранен. Позже выяснилось, что мужчина находился в розыске по делу о похищении человека.