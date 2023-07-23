Ксения Шойгу показала Путину и Лукашенко подлодку К-3 в Музее военно-морской славы в Кронштадте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию 22 июля, утром 23 июля он встретился с Владимиром Путиным в Константиновском дворце Санкт-Петербурга.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kremlin.ru

Опубликованы кадры посещения президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко Музея военно-морской славы в Кронштадте. Лидеры двух стран прибыли в музейно-исторический парк «Остров фортов» в воскресенье 23 июля.

На опубликованном видео лидеры в сопровождении идеолога военно-исторического парка «Остров фортов» Ксении Шойгу проходят по музею и осматривают экспонаты. Ксения Шойгу также показала президентам представленную здесь первую советскую атомную подводную лодку К-3.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию вечером 22 июля, «Звезда» показала, как он выходит из самолета в удобном зеленом костюме. Утром 23 июля Лукашенко встретился с Путиным в Константиновском дворце Санкт-Петербурга.