В стране и мире В Санкт-Петербурге начались переговоры Путина и Лукашенко Игнат Далакян Встреча проходит в Константиновском дворце. © Фото: Михаил Метцель, РИА Новости Читайте нас на: В Санкт-Петербурге начались переговоры президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Встреча проходит в Константиновском дворце. Ожидается, что главы государств обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко в удобном зеленом костюме прибыл в Российскую Федерацию для переговоров с российским президентом. Для перелета белорусский лидер выбрал удобный зеленый костюм. Экспертное мнение и аналитика