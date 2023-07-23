В Санкт-Петербурге начались переговоры Путина и Лукашенко
Встреча проходит в Константиновском дворце.
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В Санкт-Петербурге начались переговоры президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Встреча проходит в Константиновском дворце.
Ожидается, что главы государств обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.
Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко в удобном зеленом костюме прибыл в Российскую Федерацию для переговоров с российским президентом. Для перелета белорусский лидер выбрал удобный зеленый костюм.