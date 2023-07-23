Путин и Лукашенко посетили музейно-исторический парк «Остров фортов»
Ксения Шойгу показала лидерам двух стран главный экспонат парка.
© Фото: Пул Первого Telegram
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте. Здание является новым объектом кластера «Остров фортов» и построено на основе отреставрированных арсеналов времен Первой Мировой войны.
Идеолог военно-исторического парка Ксения Шойгу ознакомила лидеров двух стран с главным экспонатом музея - первой советской атомной подводной лодкой К-3. Снимки с посещения публикует Telegram-канал «Пул Первого».
Напомним, что 23 июля началась встреча Путина и Лукашенко. Переговоры будут длиться два дня.