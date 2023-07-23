Путин и Лукашенко посетили Крондштадтский морской собор
Около собора президентов России и Белоруссии ожидала собравшаяся толпа людей. Некоторым удалось сделать снимки лично с Путиным и Лукашенко.
© Фото: Пул Первого, Телеграм, t.mepul_1
Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко побывали в Ставропигиальном Никольском морском Соборе в Кронштадте. Об этом сообщают РИА Новости.
На площади у Кронштадтского морского собора лидеров России и Белоруссии ждала собравшаяся толпа людей. Одной посетительнице даже удалось сделать фотографию с двумя президентами.
Сегодня в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге состоялись переговоры лидеров России и Белоруссии. После Путин и Лукашенко направились в музейно-исторический парк «Остров фортов».