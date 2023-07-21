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Страны НАТО готовы «идти на риски», поставляя Киеву вооружение

Елизавета Егорова
22:40 21.07.2023
На данный момент Вашингтон ведет переговоры с Киевом о поставках Украине американских ракетных комплексов ATACMS.
Страны НАТО готовы «идти на риски», поставляя Киеву вооружение
© Фото: defense.gov
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Страны НАТО, в том числе США, готовы рисковать, поставляя Киеву новые пакеты вооружений. Однако участники организации просчитывают то, как может среагировать на это Россия, чтобы поддерживать «глобальную стабильность». Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы готовы и будем готовы брать на себя риски в вопросе оказания помощи Украине», - заявил Салливан на Аспенском форуме по безопасности.

Салливан добавил, что сейчас обсуждается решение о поставках Киеву американских ракетных комплексов ATACMS. Принимать его будет американский лидер.

Ранее глава комитета штабов Пентагона Марк Милли заявил, что Киеву понадобятся годы для достижения паритета с Россией в воздухе. По его словам, РФ обладает сотнями истребителей четвертого и пятого поколения.

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