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Эксперт РАН Батюк заявил, что Запад не будет бесконечно терпеть отсутствие у Киева контроля за вооружениями

Марина Крижановская
00:47 22.07.2023
Эксперт Института США и Канады РАН считает, что общественное мнение в США и в западных странах постепенно готовят к пересмотру текущей политики поставок оружия режиму в Киеве.
Эксперт РАН Батюк заявил, что Запад не будет бесконечно терпеть отсутствие у Киева контроля за вооружениями
© Фото: defense.gov
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Отсутствие контроля со стороны Киева за поставляемыми ему вооружениями может вконец надоесть коллективному Западу во главе с США. Глава Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк подверг сомнению, что они будут «бесконечно терпеть такое отношение Киева».

«Украинские власти получают от этих поставок огромные материальные выгоды. Невозможность вести учет вооружений они списывают на военные действия», - рассказал он в комментарии RT.

Аналитик считает, что киевскому режиму выгодны бесконтрольные поставки оружия, который слабо осуществляет учет поставляемого вооружения.

Говоря о появившемся в СМИ отчете генинспектора Пентагона Владимир Батюк отметил, что, вероятнее всего, это сигнал о меняющемся отношении политической элиты США к поставкам Украине вооружений. Он предположил, что таким образом западное общество могут готовить к пересмотру данной политики.

«Сам факт такого доклада свидетельствует о том, что постепенно общественное мнение в США и в других западных странах готовят к пересмотру нынешней политики поставок вооружений украинскому режиму. И один из предлогов для такого шага - попадание этого оружия на черный рынок», - заявил представитель Института США и Канады РАН.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что поставки оружия Украине не оказывают критического влияния в зоне боевых действий. В комментарии журналисту Павлу Зарубину он обратил внимание, что немало надежд возлагалось на поставку ракет дальнего радиуса действия, которые хоть и наносят ущерб, «но ничего критического в зоне боевых действий не происходит».

Также в Белом доме признали, что Украина понесла значительные потери в рамках контрнаступления. Однако сообщается, что Киев не использовал в боях все имеющиеся силы, ждет нужного момента.

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