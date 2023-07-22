В стране и мире Прокуратура Москвы показала место прорыва трубы в ТЦ «Времена года» Елизавета Егорова Прокуроры продолжают работать на месте трагедии в московском ТЦ, где сегодня после прорыва трубы погибли четверо человек. © Видео: moscowproc Telegram © Фото: moscowproc Telegram Читайте нас на: Прокуратура Москвы показала видео с предварительным местом, где прорвало трубу с горячей водой в московском торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте. «Предварительное место прорыва трубы горячего водоснабжения внутренних коммуникаций ТЦ. Прокуроры продолжают работу на месте происшествия», - написала прокуратура в своем Telegram-канале. Ранее стало известно, что следователи изъяли техническую документацию торгового центра для уточнения обстоятельств произошедшей трагедии. После инцидента с прорывом кипятка погибли четверо человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двоих или более лиц. Экспертное мнение и аналитика