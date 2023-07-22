Следователи изымают техническую документацию московского ТЦ «Времена года»

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Следственный комитет Москвы сообщил об изъятии технической документации столичного торгового центра «Времена года» на Кутузовском проспекте, где сегодня после прорыва горячей воды погибли четыре человека.

Процедура изъятия документов совершается в рамках уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Сейчас следствие устанавливает личности людей, ответственных за эксплуатацию и обслуживание здания.

Ранее стало известно, что во время прорыва во «Временах года» не сработало оповещение, и посетители еще примерно полчаса ждали эвакуацию. Об этом нашему телеканалу сообщила сотрудница торгового центра Влада Евдокимова.