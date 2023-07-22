В стране и мире СК возбудил уголовное дело после прорыва кипятка в ТЦ «Времена года» Елизавета Егорова Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двоих или более лиц. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту гибели четверых человек после прорыва кипятка в московском торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц)», - написал столичный СК в своем Telegram-канале. На данный момент следователи и криминалисты осматривают территорию торгового центра и устанавливают все обстоятельства случившейся трагедии. Ранее стало известно, что система оповещения во «Временах года» не сработала, и сотрудники магазинов ждали около получаса, пока их эвакуируют из здания. Об этом нашему телеканалу рассказала сотрудница Влада Евдокимова. Экспертное мнение и аналитика