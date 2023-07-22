Вооруженный мужчина захватил коттедж в Истре

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В подмосковной Истре мужчина, предположительно с оружием и гранатами, захватил заложников в коттедже. К месту инцидента прибыли сотрудники ФСБ и полиция.

По данным подмосковной прокуратуры, мужчина проник в дом утром. Заметившие его соседи вызвали полицию и сотрудников ЧОП. Угрожая предметом, похожим на оружие, он заставил силовиков зайти внутрь коттеджа, но после тем удалось покинуть здание.

Сотрудники ЧОП, приыбыв по тревоге обнаружили внутри здания беспорядок и бутылки из-под алкоголя. Злоумышленник был одет в бронежилет. К месту оцепления прибыл полицейский броневик. Местные жители сообщают о звуках выстрелов и взрывов. На данный момент полиция готовится к штурму.

Ранее, 18 июня, неизвестный мужчина захватил заложников в отделении банка в Астане. Силовики провели штурм захваченного здания. Все заложники были освобождены, один полицейский получил легкое ранение.