В стране и мире Опубликованы кадры пострадавшего в результате прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года» Анастасия Бобылева По имеющимся данным, один человек скончался в результате инцидента. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Посетители ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве получили ожоги в результате прорыва горячей воды. «Звезда» опубликовала кадры оказания помощи пострадавшим. На видео медики перемещают на носилки мужчину с сильнейшими ожогами стоп. Также в результате инцидента 18 человек оказались заблокированы в помещении центр. Еще один человек погиб. Причины происшествия пока неизвестны. Экспертное мнение и аналитика