Опубликованы кадры пострадавшего в результате прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года»
По имеющимся данным, один человек скончался в результате инцидента.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Посетители ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве получили ожоги в результате прорыва горячей воды. «Звезда» опубликовала кадры оказания помощи пострадавшим.
На видео медики перемещают на носилки мужчину с сильнейшими ожогами стоп.
Также в результате инцидента 18 человек оказались заблокированы в помещении центр. Еще один человек погиб. Причины происшествия пока неизвестны.