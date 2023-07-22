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Опубликованы кадры пострадавшего в результате прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года»

Анастасия Бобылева
16:51 22.07.2023
По имеющимся данным, один человек скончался в результате инцидента.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Посетители ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве получили ожоги  в результате прорыва горячей воды. «Звезда» опубликовала кадры оказания помощи пострадавшим.

На видео медики перемещают на носилки мужчину с сильнейшими ожогами стоп.

Также в результате инцидента 18 человек оказались заблокированы в помещении центр. Еще один человек погиб. Причины происшествия пока неизвестны.

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