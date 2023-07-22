В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Один человек погиб в ТЦ «Времена года» после прорыва кипятка

Елизавета Егорова
16:43 22.07.2023
Посетители торгового центра на Кутузовском проспекте в Москве получили сильнейшие ожоги стоп.
Один человек погиб в ТЦ «Времена года» после прорыва кипятка
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В результате прорыва в московском ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте погиб один человек.

Информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин, он выразил глубокие соболезнования семье. 

Посетители торгового центра получили сильнейшие ожоги стоп. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что во «Временах года» оставались заблокированы от 15 до 18 человек. Еще двоих увезли на скорой помощи.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:43 В стране и мире
Один человек погиб в ТЦ «Времена года» после прорыва кипятка
14:30 Армия
Видео
Минобороны сообщило, что военкор Ростислав Журавлев погиб при разрыве кассетного суббоеприпаса
13:05 В стране и мире
Белгородский суд отправил под домашний арест бывшего вице-губернатора Полежаева
11:48 В стране и мире
Глава Крыма Аксенов сообщил о попытке налета украинских БПЛА на инфраструктурe полуострова
08:20 Армия
Видео
Бойцы ЮВО прошли огневую подготовку в тылу спецоперации
Популярное
Видео
Погода помешала Путину посетить Североморск
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Видео
Путин рассказал, как «ругался» с главой Минтранса Савельевым из-за западных самолетов
Видео
В МО РФ сообщили об ударе возмездия по объектам в районе Одессы
Видео
Большой десантный корабль ВМФ РФ возобновил работу на Керченской переправе
Daily Mail: Джокович заплатит $8 тысяч за «злоупотребление ракеткой» в финале Уимблдона
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.