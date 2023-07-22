В стране и мире Один человек погиб в ТЦ «Времена года» после прорыва кипятка Елизавета Егорова Посетители торгового центра на Кутузовском проспекте в Москве получили сильнейшие ожоги стоп. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В результате прорыва в московском ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте погиб один человек. Информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин, он выразил глубокие соболезнования семье. Посетители торгового центра получили сильнейшие ожоги стоп. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Ранее стало известно, что во «Временах года» оставались заблокированы от 15 до 18 человек. Еще двоих увезли на скорой помощи. Экспертное мнение и аналитика