До 18 человек заблокированы в московском ТЦ «Времена года» после прорыва кипятка

Два человека увезли на скорой после прорыва кипятка в московском ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте.

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После прорыва горячей воды в московском ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в помещении остались заблокированы до 18 человек. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

«Двух человек увезла скорая, 15-18 находятся в помещении, откуда не могут выйти», - передает издание.

Ранее в Петербурге после прорыва трубы с кипятком залило машины с людьми. Было перекрыто движение по нескольким проспектам и улицам.