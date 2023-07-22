До 18 человек заблокированы в московском ТЦ «Времена года» после прорыва кипятка
Два человека увезли на скорой после прорыва кипятка в московском ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте.
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После прорыва горячей воды в московском ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в помещении остались заблокированы до 18 человек. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.
«Двух человек увезла скорая, 15-18 находятся в помещении, откуда не могут выйти», - передает издание.
Ранее в Петербурге после прорыва трубы с кипятком залило машины с людьми. Было перекрыто движение по нескольким проспектам и улицам.