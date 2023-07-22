Стрельба возобновилась в истринском коттедже, где забаррикадировался неизвестный
Возможно, штурм здания перешел в активную фазу, на месте находится автомобиль СК.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В истринском коттедже, где забаррикадировался неизвестный мужчина, снова слышны звуки стрельбы. В этот раз они более интенсивные, возможно, штурм здания перешел в активную фазу.
К дому подъехал автомобиль СК РФ. До этого к территории коттеджа также прибыли полицейские и сотрудники ФСБ.
Ранее вблизи дома прозвучали два взрыва. «Звезда» опубликовала видео с места происшествия, где можно услышать взрывы и стрельбу.