Стрельба возобновилась в истринском коттедже, где забаррикадировался неизвестный

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В истринском коттедже, где забаррикадировался неизвестный мужчина, снова слышны звуки стрельбы. В этот раз они более интенсивные, возможно, штурм здания перешел в активную фазу.

К дому подъехал автомобиль СК РФ. До этого к территории коттеджа также прибыли полицейские и сотрудники ФСБ.

Ранее вблизи дома прозвучали два взрыва. «Звезда» опубликовала видео с места происшествия, где можно услышать взрывы и стрельбу.