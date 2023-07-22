Два взрыва прозвучало в Истре, где вооруженный мужчина забаррикадировался в доме

Утром в дом в Истре проник неизвестный, он захватил заложников. К месту происшествия прибыли сотрудники ФСБ и полиция.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Истре, где неизвестный забаррикадировался в коттедже, прогремели два взрыва. Их можно услышать на опубликованном видео, также со стороны дома раздаются звуки автоматной очереди.

Сейчас коттедж оцепили сотрудники ФСБ и полиция. По имеющимся данным, мужчина проник туда утром 22 июля, это заметили соседи. Они вызвали полицию и сотрудников ЧОП.

Мужчина, предположительно вооруженный, заставил силовиков зайти внутрь. Спустя время они смогли выбраться, сейчас полиция готовится к штурму.